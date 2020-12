Bárbara Bandeira agradeceu o apoio que recebeu por parte dos fãs e personalidades do mundo artístico depois da morte da melhor amiga, a cantora Sara Carreira.

No Instagram, Bandeira escreve esta quinta-feira: "Obrigado por cada mensagem. Queria pedir-vos para orarem pelo Ivo [Lucas] e pela família da Sara. Hoje e sempre. Obrigado!".

Sara Carreira faleceu no passado domingo, vítima de um acidente de viação. A viatura era conduzida pelo namorado, Ivo Lucas, que se encontra hospitalizado.

Bárbara Bandeira já havia recordado a amiga numa homenagem emotiva publicada nas redes sociais no início da semana. “E assim te tiraram de mim, de nós. E assim todas as palavras que eu podia ter dito se resumem ao impossível. E assim as respostas para as minhas perguntas não chegam, nem as tuas. E assim os planos passam a ser só uma fração de memória de tudo o que foi e querias que tivesse sido (...) E assim nos apercebemos que até a rosa mais bonita do mundo teve um espinho. E assim te descrevo. E assim me correm as lágrimas pela cara de tanto me lembrar de ti, do quão bonita és (...) E assim digo que te vou amar até que o meu último suspiro me leve ao teu encontro”, pode ler-se.