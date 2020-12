Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, a promotora de espetáculos por detrás do NOS Alive e de numerosos concertos, manifestou no Instagram a sua revolta pela forma como os profissionais da cultura estão a ser tratados em Portugal, no contexto da grave crise causada pela pandemia de covid-19.

"A minha solidariedade para com os profissionais dos eventos e espetáculos de Espanha", escreve o empresário, a propósito de uma publicação onde se pode ler que aquele setor, no país vizinho, "faleceu".



"Em Portugal também somos ignorados e esquecidos. Estão a tratar-nos como verdadeiros invisíveis. Um abraço fraternal e solidário aos milhares de profissionais portugueses e às suas famílias", remata Álvaro Covões.

Álvaro Covões foi um dos convidados do Posto Emissor, o podcast da BLITZ, em 2020. Pode ouvi-lo a falar deste e outros temas aqui: