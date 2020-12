Taylor Swift vai lançar esta quinta-feira o seu segundo álbum de 2020. Anunciado com surpresa, "Evermore" sairá à meia-noite na costa este norte-americana, na madrugada de sexta-feira na Europa.

A artista designa "Evermore" de "álbum-irmã" de "Folklore", lançado em julho. Contém colaborações com Haim, The National e Bon Iver.

"Para ser franca, não conseguimos parar de compor canções. (...) Nunca fiz isto antes. Sempre tratei os meus discos como únicos, passando a preparar o próximo depois da edição de cada um. Aconteceu algo diferente com 'Folklore'. Ao fazê-lo, senti-me mais a regressar do que a partir. (...) Adorei a forma como abraçámos as tragédias e os contos épicos de amores perdidos e achados".

