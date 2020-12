Dino D'Santiago é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira, o músico fala sobre "Kriola", o álbum que editou este ano, e sobre um 2020 que, apesar da pandemia, lhe trouxe muitas experiências boas, quer em termos profissionais quer em termos pessoais.

A urgência de um diálogo alargado sobre racismo em Portugal, particularmente depois da morte de Bruno Candé e das declarações recentes do treinador de futebol Jorge Jesus, a forma como ajudou Madonna a abraçar a cultura lusófona, uma infância feliz, mas complicada, em Quarteira, e a forte ligação criativa que criou com a designer de moda Alexandra Moura foram outros dos temas de conversa.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos ainda da polémica que envolve as plataformas de streaming devido ao pouco dinheiro que pagam aos artistas que nelas disponibilizam a sua música, da trágica morte de Sara Carreira, dos concertos que vamos poder ver em breve e do novo "best of" dos White Stripes.

A apresentação do 41º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.