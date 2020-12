Morreu o baixista Sean Malone, dos Cynic. Tinha 50 anos e as causas da sua morte não foram reveladas.

Este tem sido um ano duro para a banda norte-americana, que já havia perdido o seu baterista, Sean Reinert, em janeiro.

O anúncio da morte de Malone foi dado pelo líder da banda, Paul Masvidal, através das redes sociais. "Estou desolado", escreveu.

"Ele possuía uma mente brilhante, um coração gentil e era um dos maiores músicos com que já me deparei. Sei que esta é uma perda chocante para muitos fãs, cujas vidas ele tocou com a sua arte".

O baixista juntou-se aos Cynic em 1993, tendo entrado e saído da banda por diversas vezes ao longo dos anos. Fez parte do grupo que gravou "Focus", o mais celebrado dos álbuns dos norte-americanos.