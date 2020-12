Morreu o músico e produtor Jason Slater, baixista original dos Third Eye Blind.

A sua morte foi confirmada pela sua filha, Alyssa, e noticiada pelo TMZ. Slater, de 49 anos, morreu num hospital em Maui (Havai), onde se encontrava a tratar uma insuficiência hepática.

Parte dos Third Eye Blind em 1993 e 1994, Slater participou apenas na primeira maqueta gravada pelo grupo, abandonando pouco depois para formar os Snake River Conspiracy e os Revenge of the Triads. Como produtor, colaborou por diversas vezes com os Queensrÿche.