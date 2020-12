David Hasselhoff juntou-se ao duo austríaco CueStack para uma canção heavy metal.

O ator de "Marés Vivas" e "O Justiceiro" é a voz de 'Through the Night', canção com ecos do heavy metal épico dos anos 80.

O americano de 68 anos e a banda encontram-se a colaborar desde 2018. Gravaram este videoclip num só dia.