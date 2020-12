Maggie Baird, mãe de Billie Eilish e Finneas, teve uma participação especial num episódio da série de comédia "Friends", em 1999, dois anos antes de a filha nascer. Além de "Friends", a então atriz entrou também em séries como "Ficheiros Secretos", "As Teias da Lei" ou "Os Homens do Presidente".

No episódio 'The One Where Joey Loses His Insurance' ('Aquele em que o Joey perde o seu seguro'), Baird encarna uma diretora de castings que tenta perceber o que se passa de errado com Joey (personagem desempenhada por Matt LeBlanc). Veja o excerto a partir dos 40 segundos para ver a mãe de Eilish em ação.