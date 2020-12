Taylor Swift doou 13 mil dólares (cerca de 10 mil e 700 euros) a duas mães em risco de perder as suas casas, devido à covid-19.

A artista soube do desespero de Nikki Cornwell e Shelbie Selewski através de um artigo no Washington Post, sobre os norte-americanos que não estão a conseguir pagar as rendas de suas casas, dado o atraso nas ajudas económicas prometidas pelo governo por causa da pandemia.

Nikki, oriunda de Nashville, tinha um pagamento em atraso no valor de 5 mil dólares na sua renda, e criou uma página na plataforma GoFundMe onde pediu por "um milagre", de forma a que os seus filhos "pudessem ter um Natal".

Foi através dessa mesma plataforma que Swift ajudou esta mãe, deixando-lhe ainda uma mensagem terna: "lamento tudo aquilo por que passaste este ano, e quis enviar-te esta prenda. De uma rapariga de Nashville para outra, com amor".

Pelo mesmo passou Shelbie, que perdeu o seu emprego durante a última primavera, e que tem uma filha que passou duas semanas no hospital com um pneumotórax. "Já vendemos tudo o que tínhamos", lamentou na sua própria página na mesma plataforma.

Swift replicou o gesto: "Ninguém devia ter que passar por isto. Espero que tu e a tua família maravilhosa tenham um ótimo Natal".