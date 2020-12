Morreu o compositor norte-americano Harold Budd, aos 84 anos.

A morte do músico, nome cimeiro da música de vanguarda e de pendor minimalista, foi confirmada por Robin Guthrie, ex-Cocteau Twins. As causas do óbito não foram reveladas.

Harold Budd nasceu em Los Angeles, em 1936, tendo estudado música no Los Angeles City College e no San Fernando Valley State College, sob a batuta do também compositor Gerald Strang.

Budd, que creditava John Cage como uma das suas maiores influências, editou o seu primeiro trabalho de estúdio, "The Oak of the Golden Dreams", em 1970.

Em 1978, trabalhou com Brian Eno, uma parceria que continuaria em anos subsequentes. Para além deste e de Guthrie, trabalhou ainda com nomes como Daniel Lanois, Andy Partridge, Jah Wobble e John Foxx.

O seu último disco, uma colaboração com Akira Rabelais, "The Little Glass", data de 2015.