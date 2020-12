Morreu LD Beghtol, dos Magnetic Fields. Tinha 56 anos.

A notícia da sua morte foi avançada pela página oficial da banda no Twitter, sem que tenham sido reveladas as causas.

O músico participou em discos como o clássico "69 Love Songs", cantando temas como ‘All My Little Words’ e ‘Roses’. É também dele a autoria da capa e do booklet que acompanhava o disco.

Para além dos Magnetic Fields, Behtol fazia também parte dos Flare e dos LD & The New Criticism. Foi também colaborador da Time Out e da Village Voice, entre outras publicações.