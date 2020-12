O festival Às Vezes o Amor vai decorrer entre 12 e 14 de fevereiro em várias cidades, anunciou hoje a organização do evento, que inclui o espetáculo Deixem o Pimba em Paz e concertos de Moonspell e Luísa Sobral.

Segundo comunicado hoje divulgado, o primeiro momento já conhecido é Deixem o Pimba em Paz, que reúne Bruno Nogueira, Manuela Azevedo, Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 12 de fevereiro, com repetição no Coliseu do Porto no dia seguinte.



Também no dia 13, Moonspell atuam no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, enquanto Luísa Sobral sobe ao palco do Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, Paulo Gonzo apresenta-se no Teatro Virgínia, em Torres Novas, e os GNR vão ao Teatro Municipal de Vila do Conde.



O Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, recebe Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco nos dias 13 e 14 desse mês.



"Mais artistas de peso prometem juntar-se ao cartaz, provando que o amor pode e deve ser celebrado ao som de vários estilos", realça o comunicado do evento que conta com o nome do Montepio.



Os bilhetes vão estar à venda a partir de 14 de dezembro.