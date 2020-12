Courtney Love deixou uma mensagem de apoio a Miley Cyrus, após ter ouvido a versão que esta fez para 'Doll Parts', das Hole.

No Instagram, Courtney Love partilhou um vídeo do seu falecido marido, Kurt Cobain, no qual este diz que Love "é a maior do mundo".

"A homenagem da Miley Cyrus foi muito querida, e emocionou-me", escreveu, acrescentando: "quando este vídeo dos Nirvana, no programa 'The Word', passou na televisão eu estava na Alemanha, prestes a entrar em palco".

"Ainda que possa soar ordinário para algumas pessoas, não o é. Foi muito querido, e fez-me rir. De vergonha, ou talvez não. E casei com este tipo".

Veja o post: