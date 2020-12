A Apple anunciou os novos auscultadores AirPods Max e está a ser bastante criticada pelo preço avultado dos mesmos: 629 euros em Portugal.

Sem fios, com cancelamento de ruído e som de alta-fidelidade e disponíveis em cinco cores, estes são os primeiros auscultadores que cobrem toda a orelha da marca e ficarão disponíveis a 15 de dezembro.

Entre os comentários pouco entusiastas, devido ao preço, há quem diga "é bom que me façam sentir que o John Lennon está de volta à vida", "são mais caros do que uma Xbox X" ou "aposto a minha vida como vão ser os headphones mais vendidos do próximo ano. A Apple sabe que os seus clientes são galinhas sem cabeça"