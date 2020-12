André Henriques, vocalista, letrista e guitarrista dos Linda Martini, falou no Posto Emissor sobre a inspiração de algumas das suas canções a solo, que irá apresentar ao vivo no Capitólio, em Lisboa, a 10 de dezembro.

'Maria Odete', por exemplo, surgiu-lhe ao tomar conhecimento da trágica notícia do assassinato de uma colaboradora do Theatro Circo de Braga pelo seu ex-companheiro.

"A 'Maria Odete' aparece-me por um acontecimento trágico. Em 2019, uma colaboradora do Theatro Circo de Braga, que se chamava Gabriela, foi assassinada pelo ex-companheiro. Aplaudo o que o Theatro Circo fez: partilhar isso nas suas redes sociais e humanizar [a vítima]. Assim percebemos que essas coisas acontecem ao nosso lado, não são só uma notícia no rodapé do telejornal", defende.

Ouça a resposta completa pelos 41 minutos.