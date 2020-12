Todos os anos, Barack Obama divulga uma playlist com as suas canções favoritas. Em entrevista ao programa "Good Luck America", o ex-Presidente dos Estados Unidos revelou contar com a ajuda preciosa das suas filhas para a sua criação.

"A última que partilhei", que conta com artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Frank Sinatra ou Miles Davis, "contém a música que está no livro ["A Promised Land"]", disse.

"A playlist de fim de ano tem coisas novas. E aí confesso que peço ajuda à Malia e à Sasha, ao longo do ano".

"Estou constantemente a ouvir a música que elas ouvem. Às vezes a pedido, às vezes porque a ouvem aos berros", continuou.

"Eu vou tomando nota de algumas modas. A Sasha protege-se mais - tem uma playlist privada no SoundCloud que não partilha comigo porque não sabe se serei fixe o suficiente para a ouvir", brincou.