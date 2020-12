Doze anos depois de atuarem na cerimónia que os acolheu no Rock and Roll Hall of Fame, os Led Zeppelin voltaram ao palco para aquele que seria o derradeiro concerto. A 10 de dezembro de 2007, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e Jason Bonham (filho do falecido baterista John Bonham) subiram ao palco da O2 Arena, em Londres e gravaram o mítico concerto de duas horas para memória futura.

"Celebration Day" seria posteriormente editado em vídeo e áudio, imortalizando uma atuação de beneficência inserida num espetáculo maior - que contou também com atuações de Bill Wyman's Rhythm Kings com Paul Rodgers, Paolo Nutini e Mick Jones dos Foreigner - que tinha como intuito celebrar a vida de Ahmet Ertegun, filantropo, executivo da indústria da música e escritor de canções falecido em 2006.

Foi uma das pouquíssimas vezes os Zeppelin se reuniram em palco desde a morte de John Bonham, em 1980, e a primeira vez que deram um concerto inteiro. Page, Jones e Jason Bonham chegaram a pensar gravar material novo e seguir em digressão, mas Plant decidiu ficar fora, o que levou a desentendimentos e ao cancelamento dos planos.

Alinhamento

Good Times Bad Times

Ramble On

Black Dog

In My Time of Dying

For Your Life

Trampled Under Foot

Nobody's Fault But Mine

No Quarter

Since I've Been Loving You

Dazed and Confused

Stairway to Heaven

The Song Remains the Same

Misty Mountain Hop

Kashmir

Whole Lotta Love

Rock and Roll