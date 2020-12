Bob Dylan vendeu todo o seu catálogo à editora Universal, por um valor a rondar os 300 milhões de dólares (247 milhões de euros).

De acordo com o "New York Times", a Universal passará a deter os direitos de publishing de mais de 600 canções compostas por Dylan - entre as quais clássicos como 'Blowin' in the Wind', ou as do seu disco mais recente, "Rough and Rowdy Ways".

No entanto, Dylan continuará a deter o estatuto de compositor principal na larga maioria destas obras, pelo que a Universal não será obrigada a partilhar os seus lucros com outros compositores.

Para Jody Gerson, diretora executiva do departamento de publishing da Universal, "representar a obra completa de um dos maiores escritores de canções de todos os tempos é um privilégio e uma responsabilidade".