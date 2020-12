André Henriques, convidado do Posto Emissor desta semana, falou um pouco sobre os cantores que mais o inspiram.

Explicando nunca ter pensado em si como cantor, o vocalista, letrista e guitarrista dos Linda Martini revela: "Acho que a maioria das pessoas que eu admiro, se fossem a um concurso de talentos na televisão, não passavam dos castings iniciais. Vozes com sensibilidades diferentes e muito bonitas não são necessariamente as mais perfeitas do ponto de vista harmónico ou melódico", argumenta, dando os exemplos de José Mário Branco, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta), Tom Waits ou Bob Dylan.

Ouça aqui a resposta completa pelos 28 minutos.