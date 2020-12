A cantora Bárbara Bandeira, uma das melhores amigas de Sara Carreira, falecida no passado sábado num acidente de viação, recordou a filha de Tony Carreira numa homenagem emotiva publicada nas redes sociais.

“E assim te tiraram de mim, de nós. E assim todas as palavras que eu podia ter dito se resumem ao impossível. E assim as respostas para as minhas perguntas não chegam, nem as tuas. E assim os planos passam a ser só uma fração de memória de tudo o que foi e querias que tivesse sido (...) E assim nos apercebemos que até a rosa mais bonita do mundo teve um espinho. E assim te descrevo. E assim me correm as lágrimas pela cara de tanto me lembrar de ti, do quão bonita és (...) E assim digo que te vou amar até que o meu último suspiro me leve ao teu encontro”, pode ler-se.

Leia o texto completo:

O velório de Sara Carreira, cantora e filha mais nova de Tony Carreira, deverá decorrer esta terça-feira e o funeral deverá realizar-se na quarta, avança a SIC. Por decisão da família, não são comunicados outros detalhes sobre as cerimónias fúnebres.

A artista de 21 anos morreu no passado sábado ao final da tarde, vítima de um grave acidente de viação, que envolveu quatro veículos ligeiros, na autoestrada A1 perto de Santarém.

Além da morte de Sara, que foi declarada no local da colisão, registaram-se três feridos, entre os quais o namorado da cantor, o também cantor e ator Ivo Lucas, que continua internado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a família de Sara Carreira agradece as mensagens de apoio que tem recebido e pede "humildemente a todos, sobretudo à comunicação social" privacidade para se despedir da artista. "Deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa".