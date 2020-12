O músico norte-americano Machine Gun Kelly deu uma entrevista ao podcast "Rock This With Allison Hagendorf", na qual afirmou que o mundo de hoje precisa "de outra estrela rock com a atitude de Kurt Cobain".

Machine Gun Kelly, que iniciou carreira no rap mas se virou este ano para o punk rock, crê que "o rock n' roll depende das estrelas rock".

"Precisamos de um rosto, ou vários, e de atitude", disse. "Não vou conseguir lidar com estrelas rock politicamente corretas durante mais uma década".

Para Kelly, o homem que mais personificou a atitude rock foi Kurt Cobain: "Ele dizia: que se lixem os Pearl Jam", explicou. "Ele dizia-o e os Pearl Jam eram a maior banda do mundo. E só me apetece vê-lo a dar entrevistas, vê-lo em cerimónias de entregas de prémios a tocar a 'Rape Me' em vez da 'Smells Like Teen Spirit'".

As lições de Cobain parecem ter colado: "Sabem o que quero? Ver alguém dizer 'Machine Gun Kelly', és um rapper. E eu viro-me e digo: 'vai-te lixar. Sou o que me apetecer. Pega um álbum punk'", disse.