No mais recente episódio do programa "Saturday Night Live", o comediante Pete Davidson parodiou o clássico 'Stan', do rapper Eminem.

Agora intitulado 'Stu', o tema foi transformado numa anti-ode ao Natal, com a personagem principal - uma "cópia" de Eminem - a escrever uma carta ao Pai Natal, a pedir a nova Playstation 5.

O sketch conta ainda com a participação de Kate McKinnon, que faz de Dido, e de Bowen Yang, que interpreta Elton John. E até o próprio Eminem - o verdadeiro - dá uma ajuda. Para ver aqui: