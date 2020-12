PJ Harvey partilhou alguns dos desenhos que Nick Cave lhe ofereceu, durante a relação amorosa que os dois músicos mantiveram nos anos 90.

Estes desenhos fazem parte da exposição de Nick Cave, "Stranger Than Kindness", no Black Diamond, em Copenhaga. A artista acrescentou-lhe, também, uma colagem que fez em torno de uma fotografia de ambos.

"De certa forma, as palavras presentes nesta colagem inspiraram a 'Is This Desire?' e praticamente todo o álbum", afirmou.

Recorde-se que Nick Cave já havia abordado a sua relação com PJ Harvey, no website Red Right Hand, onde responde às questões dos fãs.