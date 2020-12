Nick Cave cancelou a digressão que deveria trazê-lo a Portugal em maio de 2021.

Depois de ser adiado uma primeira vez, devido à pandemia, o concerto fica agora sem efeito, em virtude do cancelamento de toda a digressão europeia.

"É com grande desilusão que anunciamos que a digressão de Nick Cave and the Bad Seeds fica sem efeito, devido à covid-19. A complexidade e a dimensão da digressão que tínhamos planeado, aliadas à incerteza quanto à pandemia, significa que não podemos garantir que os concertos aconteçam".

"Continuamos a trabalhar em planos alternativos para 2021 e 2022 e esperamos poder trazer-vos notícias melhores no próximo ano", rematam os músicos.

A Everything Is New, promotora do concerto em Portugal, informa que todos os portadores de bilhetes poderão solicitar o reembolso a partir de sexta-feira, dia 11 de dezembro, no respetivo local ou site de compra.