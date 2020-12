Andrew Katz, baterista dos Car Seat Headrest, criou, com o seu projeto paralelo 1 Trait Danger, um videojogo que tem como objetivo matar Chris Lombardi, cofundador da editora da banda Matador Records. Na descrição do jogo não fica claro se é uma brincadeira ou se, de facto, há contas a ajustar com Lombardi.

"Este é um projeto que eu nunca tive intenção de levar avante, mas devido a circunstâncias da vida pareceu-me algo que valia a pena", explica Katz ao site Stereogum sobre "Lombardi's World", desenvolvido durante a quarentena com a ajuda da designer de jogos Emi Schaufeld.

Os jogadores têm de ultrapassar vários obstáculos, resolver puzzles e vencer inimigos para acabar com a "tirania" da Matador matando Chris Lombardi no final. "O jogo desenrola-se num mundo surreal onde a Matador Records domina todos os habitantes", lê-se na descrição, "tem de ser parada e só três heróis podem fazê-lo. Trait, Tommy e Stoney têm de trabalhar juntos".

Para ser jogado na íntegra online, "Lombardi's World" é, segundo os seus criadores, "um jogo muito, muito difícil". Siga o link para jogar.