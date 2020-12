No fim de semana em que a morte de Sara Carreira chocou o país, numerosas figuras públicas manifestaram o seu pesar pelo desaparecimento da filha mais nova de Tony Carreira.

Luísa Sobral, que é mãe de três crianças, escreveu um texto nas redes sociais: "Ao crescer os meus pais foram telhado. Protegeram-me da chuva e dos ventos fortes. Quando me tornei mãe foi a vez de ser telhado. Protejo os meus filhos da chuva e dos ventos fortes mas são eles a base da nossa casa. A vida ensina-nos a ser telhado mas não nos ensina a não ruir quando nos falta uma parede".

Sara Carreira morreu no passado sábado, 5 de dezembro, aos 21 anos. As reações têm-se multiplicado, tendo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentado as suas "sentidas e amigas condolências" à família Carreira.

O acidente de viação aconteceu na A1, perto do Cartaxo, e envolveu outras viaturas, incluindo a da cantora Cristina Branco, que seguia com a filha. Ambas sofreram ferimentos ligeiros.