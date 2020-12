O ator Bryan Cranston continua a lutar contra as sequelas da covid-19.

Cranston, que deu corpo a Walter White em "Breaking Bad", deu uma entrevista a Ellen DeGeneres onde contou a sua luta contra a doença.

"Perdi parte do olfato e do paladar", explicou. "Acho que 75% voltou, mas se alguém está a fazer café e eu entro na cozinha, não lhe sinto o cheiro".

O ator acabou por ter relativa sorte no que à covid-19 diz respeito, não tendo apresentado quaisquer sintomas de maior gravidade - apenas cansaço e febre. E anunciou ter doado parte do seu plasma, com anticorpos contra o vírus, para ajudar no combate ao mesmo. "Espero poder ajudar outras pessoas", disse.