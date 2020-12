Bryan Adams anunciou uma nova digressão, a ter lugar no verão de 2021.

Para já, só foram anunciadas datas no Reino Unido, com o primeiro concerto a ter lugar no City Centre (Bristol) a 26 de junho, e o último na Harewood House (Leeds), a 10 de julho.

Os concertos de Adams serão realizados em estádios e arenas ao ar livre, um sinal de confiança no regresso à normalidade da música ao vivo.

Confira as datas:

Junho

26 – Bristol, City Centre

27 – Cardiff, Castle