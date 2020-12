André Henriques, vocalista, guitarrista e letrista dos Linda Martini, esteve no Posto Emissor para conversar sobre o seu disco a solo, "Cajarana", que irá apresentar com um concerto no Capitólio, em Lisboa, a 10 de dezembro.

Mas o músico falou também da forma como a pandemia e o confinamento afetaram os planos dos Linda Martini.

"Entre os coliseus, que ainda foram este ano, conseguimos [fazer] uma série de músicas que nos têm acompanhado até agora”, revela, dizendo que a banda fez, para esse efeito, uma residência na Gafanha da Nazaré.

Depois de terem ficado "a marinar", as canções estão prontas a ser gravadas. 2021 poderá marcar o regresso da banda aos álbuns, diz o vocalista dos Linda Martini. Ouça a resposta completa de André Henriques pelos 24m 04s.