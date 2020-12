Roberta Medina recordou, em entrevista ao podcast Posto Emissor, que ficou surpreendida com o concerto que os Xutos & Pontapés deram na primeira edição do Rock in Rio-Lisboa, em 2004, apesar de já conhecer "a relevância dos artistas".

"Nunca tinha assistido a um concerto dos Xutos. Cara! O meu choque na Bela Vista a ver aquela multidão a cantar e a pular", acrescentou a vice-presidente do Rock in Rio, "incrível. Fiquei sem fôlego".

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 45 minutos e 20 segundos.

Assinar o Posto Emissor no iTunes.