"Imitando" os Metallica, também os Korn fizeram uma versão de 'Would?', tema dos Alice In Chains, durante o espetáculo de tributo à banda de Seattle.

No entanto, ao contrário do quarteto thrash, a versão dos Korn mostrou-se bastante mais pesada, com o grupo de Jonathan Davis a atirar-se com unhas e dentes ao clássico dos Alice In Chains.

Veja aqui (a partir dos 43 minutos):