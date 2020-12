Depois de 24 anos separada, a formação clássica dos Pink Floyd reuniu-se para um concerto integrado no espetáculo de beneficência "Live 8", que tinha como intuito alertar para a situação de pobreza e dívida dos países em vias de desenvolvimento, a 2 de julho de 2008.

Foi no Hyde Park, em Londres, que Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright se reuniram em palco pela última vez, assinando uma atuação com perto de 25 minutos. 'Wish You Were Here' seria dedicada a Syd Barrett, guitarrista fundador que morreria no ano seguinte. Wright morreria em 2008.

Foi Bob Geldof, o organizador do "Live 8", que conseguiu a proeza de reunir Gilmour e Water. Os dois músicos tinham uma relação conflituosa mas "a causa era mais importante que esses maus sentimentos", disse Gilmour à Associated Press na época.

Alinhamento

Breathe

Breathe (Reprise)

Money

Wish You Were Here

Comfortably Numb