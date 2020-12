Cristina Branco e a filha estiveram envolvidas no choque em cadeia que vitimou a cantora Sara Carreira, na A1, este sábado ao final da tarde. Seguiam num dos quatro carros acidentados, tendo sido assistidas e consideradas feridos ligeiros.

A informação é avançada no Facebook pelo marido de Cristina Branco, o jornalista e escritor Tiago Salazar. "Podia ter morrido a minha filha mais nova e a sua mãe. Efetivamente, estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fraturas ósseas".

O marido de Cristina Branco lamenta a morte de Sara Carreira, a vítima mortal deste acidente ocorrido na zona do Cartaxo, no sentido Norte-Sul. "Não há nenhum medo que me assole como o de perder um filho ou quem amo".