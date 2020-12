André Henriques, vocalista dos Linda Martini que este ano se estreou a solo com o disco "Cajarana", falou no podcast da BLITZ, Posto Emissor, sobre as suas canções de amor favoritas.

A propósito da canção 'As Melhores Canções de Amor', na qual começa por cantar que as mesmas "já foram escritas", André Henriques, que a 10 de dezembro toca no Capitólio, em Lisboa, diz que a frase lhe surgiu "enquanto lavava a louça".

"Há quem diga que 99% das canções são sobre algum tipo de amor, o que se calhar acaba por ser verdade, pois é uma das emoções mais fortes por que o ser humano passa". Sobre a sua canção de amor favorita, André Henriques tem uma que lhe vem à cabeça em primeiro lugar - saiba qual, pelos 44 minutos do podcast semanal da BLITZ.