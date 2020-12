Roberta Medina falou sobre a diferença de atitude dos portugueses e dos brasileiros quando confrontados com problemas, concluindo, em entrevista ao podcast Posto Emissor, que "o alto astral faz uma diferença brutal".

"O povo brasileiro mesmo com uma condição de vida muito mais complexa socialmente do que Portugal, mesmo na encrenca consegue ver o lado bom", acredita a vice-presidente do Rock in Rio, "e há sempre um lado bom no meio da encrenca".

Medina acrescenta: "estamos num momento gravíssimo, mas não há coisas boas a acontecer? Não há uma criança a sorrir, um pôr-do-sol lindo, essa luz incrível? O sol aqui reflete dourado no mar o tempo todo. Enche o coração”.

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 16 minutos e 27 segundos.

