"Disseram que tinha de me tapar, por isso fiz o contrário". A legenda é a mesma, mas a foto que Miley Cyrus publicou esta sexta-feira nas redes sociais surge em duas versões, consoante a plataforma.

No Instagram, a artista foi obrigada a autocensurar uma foto da sessão fotográfica que fez para a revista "Rolling Stone" com o fotógrafo Brad Elterman. Nela pode ver-se Miley a abrir o casaco, revelando-se despida por baixo do mesmo: a solução para que esta rede social admitisse a publicação passou por colocar o logótipo da revista sobre o seu peito.

Não satisfeita, a estrela norte-americana, que acaba de lançar "Plastic Hearts", um álbum que homenageia o rock dos anos 80, tentou o mesmo no Twitter, sendo agora bem sucedida. A rede social de microblogging não bloqueou, até ao momento, a imagem, que pode ser vista aqui.

A capa da "Rolling Stone" com Miley Cyrus:

Miley Cyrus passou recentemente pelo programa do radialista Howard Stern, onde voltou a mostrar a sua veia rock. Acompanhada pela sua banda, a cantora norte-americana interpretou 'Doll Parts', tema clássico das Hole de Courtney Love - e uma das canções preferidas de Stern.