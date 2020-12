Jimmy Page deu uma entrevista à revista "Total Guitar", na qual revelou ter aproveitado a pandemia da Covid-19 para voltar a pegar no seu instrumento de eleição, a guitarra.

"Dadas as circunstâncias de uma quarentena forçada e do isolamento, peguei na guitarra e fiz questão de tocar todos os dias", afirmou.

"Antes da quarentena, cheguei ao ponto de estar sempre a reclamar por não ter tempo de tocar guitarra porque havia várias coisas a acontecer. É surpreendente a quantidade de coisas que há, até envolvendo os Led Zeppelin".

"As guitarras estavam lá, mas não estavam a ser tocadas", continuou. "Não é como se as tivesse guardado. Mas havia muitas coisas a acontecer que me impediam de tocar - ou de tocar como queres, se ainda estás a explorar o teu instrumento".