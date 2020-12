Em entrevista no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, André Henriques, vocalista dos Linda Martini que este ano se estreou a solo com o álbum "Cajarana", recordou os tempos em que escrever letras em português era raro.

Sobre as semelhanças de ambiente entre o seu "Cajarana" e o de "Vida Nova", disco que Manel Cruz lançou no ano passado, diz André Henriques: "O Manel Cruz é alguém que admiro desde os Ornatos Violeta. Na altura em que nós, Linda Martini, aparecemos era raro cantar em português e o Manel era dos poucos que o faziam e com mestria", diz o músico lisboeta, que admira o portuense também pela postura: "Ele faz o que qualquer autor deve fazer - música sem cedências".

