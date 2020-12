Robbie Williams anunciou que irá formar um novo grupo - que não contará com nenhum dos seus ex-colegas nos Take That.

O autor de 'Angels' anunciou, no Instagram, estar a colaborar com dois compositores australianos, Flynn Francis e Tim Metcalfe, e as primeiras canções poderão ser partilhadas muito em breve.

Ainda sem revelar que nome terá o grupo, Williams explicou ainda que as atuações do mesmo ao vivo não terão sempre um formato convencional.

"Vou fazer isto com os meus amigos. Formar uma banda, alugar uma sala, expor lá a minha arte. Durante o dia agirá como uma galeria. À noite, faço de DJ e será uma sala de espetáculos. Algo que se poderá chamar de rave", disse.

Entre as cidades que poderão vir a acolher este projeto do cantor, estão Berlim e Tóquio. Mas, "quero poder fazê-lo em vários sítios. Será divertido, não?".