Valete defendeu que não tem "intenção de iniciar um conflito com os outros rappers" em entrevista ao Diário de Notícias : "aliás, nesta altura estou muito mais interessado em incomodar a extrema-direita portuguesa do que outros membros da família do hip hop, a quem os considero a todos como irmãos".

O rapper, que editou recentemente cinco novas canções, respondeu a uma questão sobre a "aparente necessidade de conflito com outros rappers" defendendo que "uma das vertentes mais clássicas do rap é precisamente o rap de competição, que parece bastante conflituoso para quem está de fora mas na realidade é só uma forma de nos picarmos uns aos outros".

Acrescenta ainda que se trata "apenas de um jogo de rimas" aquilo que faz, por exemplo, em 'Olimpo' quando atira: "Para esses reis do HipHop que é Pop eu dou-lhes o Apocalipse".