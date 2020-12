O escocês Lewis Capaldi é a nova confirmação no cartaz do MEO Sudoeste, anunciou esta manhã a promotora Música no Coração. O cantor de 'Someone You Loved' e 'Before You Go' sobe ao palco do festival da Zambujeira do Mar no dia 4 de agosto.

"Divinely Uninspired to a Hellish Extent", editado em 2019, é o nome do álbum de estreia de Capaldi. 'Someone You Loved' valeu ao artista escocês uma nomeação para o Grammy de Canção do Ano e ajudou-o a conquistar dois prémios Brit (o de Artista Revelação e o de Canção do Ano).

O MEO Sudoeste do próximo ano está agendado para entre 3 e 7 de agosto, tendo já confirmadas atuações de Bad Bunny, Major Lazer, Ozuna ou Profjam. Até ao final do ano, os passes gerais estão à venda por €105,00 e os bilhetes diários por €48,00.

Como é hábito, o campismo abrirá antes do início do festival, no dia 31 de julho, e a organização colocou agora à venda packs especiais coletivos, que incluem 5 passes para todos os dias, com 9 dias de campismo grátis, por €450,00.

4 de agosto

Bad Bunny

Lewis Capaldi

Profjam

5 de agosto

Major Lazer

Blackbear

Meduza

Deejay Telio

6 de agosto

Ozuna

Melim

7 de agosto

Timmy Trumpet

Bispo