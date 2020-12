Capicua partilhou, na página da EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Ação Cultural da Câmara de Lisboa), alguns versos com os quais deseja aos seguidores um feliz Natal e um 2021 livre da pandemia que a todos trocou as voltas, este ano.

Com humor por vezes ácido, crítica e esperança, a rapper do Porto, que este ano lançou o álbum "Madrepérola", escreveu este "postal":

"2020 foi um flop, o ano mais cancelado

Como antrax no envelope, foi surpresa do diabo

Ainda março se estreava, ficou tudo confinado

A desinfetar as compras, num pânico desgraçado

Álcool no copo e nas mãos para afastar esta virose

Lives, zooms, facetimes, teletrabalho e neurose

Desconfinando, mas pouco, a máscara virou rotina

De surto em surto até hoje, aguardando uma vacina

Para a gente da cultura, a crise chegou e forte

Oxalá que 21 nos traga saúde e sorte

E sendo quase natal, que este ano é repensado

Mesmo com menos convívio, que nos seja abençoado

Que nos traga ao sapatinho a vacina para o covid

Que nos traga paz de espírito e a auto-estima do José Cid

Que nos traga mais saúde, mais amor e menos stress

E que nos livre desta crise, longa vida SNS!

Que nos traga a liberdade de ir e vir e dar abraços

Que nos livre dos tiranos, dos sacanas e dos fachos

Sayonara 2020, vai-te embora e leva o Trump

Feliz Natal, meus amigos, já sofremos o bastante"