Três guitarras customizadas de Eddie Van Halen foram recentemente vendidas em leilão, algo que não deixou satisfeito o filho do falecido guitarrista.

Juntas, estas três guitarras renderam mais de 422 mil dólares (cerca de 346 mil euros) à leiloeira Julien's. Para Wolfgang Van Halen, o timing da venda é "estranho".

"Não tenho nada a ver com isto. Nunca venderia as guitarras do meu pai", escreveu, no Twitter. "O único lugar onde elas pertencem é num museu".

O facto de este leilão não ter servido para fins de caridade também irritou Wolfgang. "Uma delas foi um presente. Não sei quem se quereria livrar disso. Isto não foi para caridade, estão só a aproveitar-se da morte do meu pai", continuou.