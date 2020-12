'Blinding Lights', do canadiano The Weeknd, foi a canção mais ouvida pelos portugueses no Spotify em 2020.

Àquele tema, que lidera de resto a tabela das canções mais populares a nível mundial, seguem-se 'Menina Solta', da brasileira Giulia Be, e 'The Box', do norte-americano Roddy Ricch.

No top 10, há três temas de artistas portugueses: 'Louco', de Piruka, em quarto lugar, 'Tempo', de Frankieontheguitar, em quinto e 'Somos Iguais', de Plutónio, em sexto.

1. Blinding Lights, The Weeknd

2. Menina Solta, Giulia Be

3. The Box, Roddy Ricch

4. Louco, Piruka

5. Tempo, Frankieontheguitar

6. Somos Iguais, Plutónio

7. Don't Start Now, Dua Lipa

8. Rockstar, DaBaby e Roddy Ricch

9. Roses, Saint JHN

10. Drake, Toosie Slide

Veja aqui os vídeos das três canções mais ouvidas do ano, no Spotify em Portugal: