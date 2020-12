Billie Eilish partilhou uma versão, ao piano, de 'Something', tema dos Beatles.

Esta versão foi apresentada na rádio SiriusXM, juntamente com 'Ocean Eyes', 'Everything I Wanted' e 'Therefore I Am' em formato acústico.

Não é a primeira vez que Billie Eilish se "atira" aos Beatles: em fevereiro, a artista norte-americana fez uma versão de 'Yesterday' na cerimónia de entrega dos Óscares. E, quando participou em "Carpool Karaoke", tocou 'I Will' num ukulele.

Ouça aqui 'Something', na voz de Billie Eilish: