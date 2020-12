O website Consequence of Sound publicou uma lista com as que diz serem as melhores canções de 2020.

Da lista, de 50 temas, fazem parte nomes como IDLES, The Weeknd, Pearl Jam, Phoebe Bridgers ou Cardi B, entre muitos outros. O primeiro lugar coube precisamente a Weeknd, com 'Blinding Lights'.

Confira aqui a lista completa:

50. Cardi B - "WAP" feat. Megan Thee Stallion

49. Shamir - "On My Own"

48. Dinner Party - "Freeze Tag" feat. Cordae and Phoelix

47. Dawes - "Didn't Fix Me"

46. Spillage Village - "Baptize" c/ J.I.D e EARTHGANG feat. Ant Clemmons

45. Charli XCX - "claws"

44. Choir Boy - "Complainer"

43. 070 Shake - "Guilty Conscience"

42. Yves Tumor - "Gospel for a New Century"

41. Awich - "Shook Shook"

40. Gorillaz - "Aires" feat. Peter Hook

39. Lady Gaga - "Rain on Me" feat. Ariana Grande

38. John Carpenter - "Weeping Ghost"

37. Rina Sawayama - Comme De Garçons (Like the Boys)"

36. The Chicks - "Gaslighter"

35. Perfume Genius - "On the Floor"

34. Jamila Woods - "Sula (Hardcover)"

33. Lil Uzi Vert - "Baby Pluto"

32. BTS – “Dis-ease”

31. Frances Quinlan – “Rare Thing”

30. Thundercat – “Dragonball Durag”

29. Michael Stipe e Big Red Machine – “No Time for Love Like Now”

28. Fiona Apple – “Shameika”

27. BLACKPINK – “How You Like That”

26. Deftones – “The Spell of Mathematics”

25. John Prine – “I Remember Everything”

24. Billie Eilish – “Therefore I Am”

23. Future Islands – “For Sure”

22. SZA – “Hit Different” feat. Ty Dolla $ign

21. Christine and the Queens – “People, I’ve been sad”

20. Phoebe Bridgers – “Kyoto”

19. Jason Isbell e The 400 Unit – “Dreamsicle”

18. Tierra Whack – “Dora”

17. Miley Cyrus – “Midnight Sky”

16. Touché Amoré – “Reminders”

15. beabadoobee – “Care”

14. IDLES – “War”

13. Beyoncé – “Black Parade”

12. Hayley Williams – “Simmer”

11. Freddy Gibbs e The Alchemist – “Scottie Beam” (feat. Rick Ross)

10. Pearl Jam – “Superblood Wolfmoon”

09. Dua Lipa – “Don’t Start Now”

08. Megan Thee Stallion – “Savage Remix” (feat. Beyoncé)

07. Fiona Apple – “Under the Table”

06. Lady Gaga – “Stupid Love”

05. Waxahatchee – “Fire”

04. Run the Jewels – “ooh la la” (feat. Greg Nice & DJ Premier)

03. BTS – “Dynamite”

02. Phoebe Bridgers – “I Know the End”

01. The Weeknd – “Blinding Lights”