Sem aviso prévio, Thom Yorke juntou-se aos produtores Burial e Four Tet para editar dois temas novos.

'His Rope' e 'Her Revolution' estão disponíveis para escuta no YouTube, após a sua existência ter sido dada a conhecer pelas lojas de discos londrinas Phonica e Sounds of the Universe.

O vinil destes dois temas foi colocado à venda em edição muito limitada, e esgotou rapidamente. Ouça-os aqui: