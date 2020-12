Slash anunciou o lançamento de um novo modelo de guitarra, em parceria com a Gibson.

Intitulada "Victoria" Les Paul Standard Goldtop, esta guitarra foi buscar o nome à mulher que, no final dos anos 90, roubou boa parte da coleção do guitarrista dos Guns N' Roses.

"Roubaram-me uma série de guitarras do meu estúdio caseiro", contou o músico. "Entretanto consegui recuperar quase todas, mas nunca soube quem estava por detrás do roubo".

"Uma das guitarras que não consegui recuperar era uma Goldtop. Tenho tentado encontrar uma que a substitua, ao longo dos anos. A dada altura, descobri quem era a responsável pelo roubo, e o nome dela era Victoria, pelo que resolvi batizar a minha nova guitarra com o nome da mulher que me roubou as antigas", explicou.