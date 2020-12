Roberta Medina recordou o momento em que Freddie Mercury atuou no primeiro Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em 1985, esclarecendo que não chegou a conhecer o líder dos Queen. Em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, a vice-presidente do Rock in Rio, que tinha 6 anos na época, diz que o músico britânico enfureceu os artistas brasileiros.

“O Freddie Mercury era mega estrela. Quando esteve no Rock in Rio queria passar no corredor dos camarins sem que os artistas brasileiros, super desconsiderados na época, o vissem passar", diz Medina, "obrigou todos a fecharem-se. Os brasileiros ficaram super ofendidos. Entraram no camarim dele e destruíram tudo só porque ele passou com aquela soberba absoluta”.

