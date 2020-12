O TikTok partilhou a lista das canções mais utilizadas pelos membros dessa rede social, nos seus vídeos.

No topo da tabela está 'Savage Love (Laxed - Siren Beat)', de Jawsh 685 e Jason Derulo, com a remistura de 'Savage', de Megan Thee Stallion com Beyoncé, a ocupar o segundo lugar. Em terceiro está 'OUT WEST', do rapper Travis Scott.

Da lista fazem ainda parte nomes como Cardi B, Doja Cat ou BENEE. Confira-a aqui:

01. ‘Savage Love’ (Laxed – Siren Beat) - Jawsh 685 e Jason Derulo

02. ‘Savage (Remix)’ - Megan Thee Stallion

03. ‘OUT WEST’ - Travis Scott (feat. Young Thug)

04. ‘WAP’ - Cardi B (feat. Megan Thee Stallion)

05. ‘Say So’ - Doja Cat

06. ‘Tap In’ - Saweetie

07. ‘The Box’ - Roddy Ricch

08. ‘Rags2Riches’ - Rod Wave (feat. ATR Son Son)

09. ‘Supalonely’ - BENEE (feat. Gus Dapperton)

10. ‘What You Know Bout Love’ - Pop Smoke